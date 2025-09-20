Dagens Thought livepris er 0.03501838 USD. Spor prisoppdateringer for THT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Thought livepris er 0.03501838 USD. Spor prisoppdateringer for THT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om THT

THT Prisinformasjon

THT teknisk dokument

THT Offisiell nettside

THT tokenomics

THT Prisprognose

Thought Pris (THT)

1 THT til USD livepris:

$0.03501785
$0.03501785$0.03501785
+4.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Thought (THT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:42:04 (UTC+8)

Thought (THT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03350871
$ 0.03350871$ 0.03350871
24 timer lav
$ 0.03535245
$ 0.03535245$ 0.03535245
24 timer høy

$ 0.03350871
$ 0.03350871$ 0.03350871

$ 0.03535245
$ 0.03535245$ 0.03535245

$ 0.1552
$ 0.1552$ 0.1552

$ 0
$ 0$ 0

+1.05%

+4.27%

+2.68%

+2.68%

Thought (THT) sanntidsprisen er $0.03501838. I løpet av de siste 24 timene har THT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03350871 og et toppnivå på $ 0.03535245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THT er $ 0.1552, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THT endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, +4.27% over 24 timer og +2.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thought (THT) Markedsinformasjon

$ 19.01M
$ 19.01M$ 19.01M

--
----

$ 55.23M
$ 55.23M$ 55.23M

542.78M
542.78M 542.78M

1,577,169,324.0
1,577,169,324.0 1,577,169,324.0

Nåværende markedsverdi på Thought er $ 19.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THT er 542.78M, med en total tilgang på 1577169324.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.23M.

Thought (THT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Thought til USD ble $ +0.00143452.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Thought til USD ble $ +0.0002276264.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Thought til USD ble $ -0.0066340640.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Thought til USD ble $ +0.01401284897276508.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00143452+4.27%
30 dager$ +0.0002276264+0.65%
60 dager$ -0.0066340640-18.94%
90 dager$ +0.01401284897276508+66.71%

Hva er Thought (THT)

Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Thought (THT) Ressurs

Thought Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Thought (THT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Thought (THT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Thought.

Sjekk Thoughtprisprognosen nå!

THT til lokale valutaer

Thought (THT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Thought (THT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Thought (THT)

Hvor mye er Thought (THT) verdt i dag?
Live THT prisen i USD er 0.03501838 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THT til USD er $ 0.03501838. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Thought?
Markedsverdien for THT er $ 19.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THT?
Den sirkulerende forsyningen av THT er 542.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHT ?
THT oppnådde en ATH-pris på 0.1552 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THT?
THT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til THT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THT er -- USD.
Vil THT gå høyere i år?
THT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:42:04 (UTC+8)

Thought (THT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.