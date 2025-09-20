Thought (THT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03350871 $ 0.03350871 $ 0.03350871 24 timer lav $ 0.03535245 $ 0.03535245 $ 0.03535245 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03350871$ 0.03350871 $ 0.03350871 24 timer høy $ 0.03535245$ 0.03535245 $ 0.03535245 All Time High $ 0.1552$ 0.1552 $ 0.1552 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.05% Prisendring (1D) +4.27% Prisendring (7D) +2.68% Prisendring (7D) +2.68%

Thought (THT) sanntidsprisen er $0.03501838. I løpet av de siste 24 timene har THT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03350871 og et toppnivå på $ 0.03535245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THT er $ 0.1552, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THT endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, +4.27% over 24 timer og +2.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thought (THT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 55.23M$ 55.23M $ 55.23M Opplagsforsyning 542.78M 542.78M 542.78M Total forsyning 1,577,169,324.0 1,577,169,324.0 1,577,169,324.0

Nåværende markedsverdi på Thought er $ 19.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THT er 542.78M, med en total tilgang på 1577169324.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.23M.