Theta Network (THETA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.812114 $ 0.812114 $ 0.812114 24 timer lav $ 0.862544 $ 0.862544 $ 0.862544 24 timer høy 24 timer lav $ 0.812114$ 0.812114 $ 0.812114 24 timer høy $ 0.862544$ 0.862544 $ 0.862544 All Time High $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 Laveste pris $ 0.04039979$ 0.04039979 $ 0.04039979 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -5.47% Prisendring (7D) -4.78% Prisendring (7D) -4.78%

Theta Network (THETA) sanntidsprisen er $0.81435. I løpet av de siste 24 timene har THETA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.812114 og et toppnivå på $ 0.862544, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THETA er $ 15.72, mens den rekordlave prisen er $ 0.04039979.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THETA endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -5.47% over 24 timer og -4.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Theta Network (THETA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 813.80M$ 813.80M $ 813.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 813.80M$ 813.80M $ 813.80M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Theta Network er $ 813.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THETA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 813.80M.