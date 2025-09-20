Dagens TERA livepris er 0.01991732 USD. Spor prisoppdateringer for TERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TERA livepris er 0.01991732 USD. Spor prisoppdateringer for TERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TERA

TERA Prisinformasjon

TERA Offisiell nettside

TERA tokenomics

TERA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TERA Logo

TERA Pris (TERA)

Ikke oppført

1 TERA til USD livepris:

$0.01991732
$0.01991732$0.01991732
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
TERA (TERA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:41:01 (UTC+8)

TERA (TERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01991732
$ 0.01991732$ 0.01991732
24 timer lav
$ 0.01991732
$ 0.01991732$ 0.01991732
24 timer høy

$ 0.01991732
$ 0.01991732$ 0.01991732

$ 0.01991732
$ 0.01991732$ 0.01991732

$ 0.02827364
$ 0.02827364$ 0.02827364

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

0.00%

0.00%

TERA (TERA) sanntidsprisen er $0.01991732. I løpet av de siste 24 timene har TERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01991732 og et toppnivå på $ 0.01991732, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TERA er $ 0.02827364, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TERA endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TERA (TERA) Markedsinformasjon

$ 15.03M
$ 15.03M$ 15.03M

--
----

$ 19.92M
$ 19.92M$ 19.92M

754.50M
754.50M 754.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TERA er $ 15.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TERA er 754.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.92M.

TERA (TERA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på TERA til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TERA til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TERA til USD ble $ 0.0000000000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TERA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ 0.00000000000.00%
60 dager$ 0.00000000000.00%
90 dager$ 0--

Hva er TERA (TERA)

Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

TERA (TERA) Ressurs

Offisiell nettside

TERA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TERA (TERA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TERA (TERA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TERA.

Sjekk TERAprisprognosen nå!

TERA til lokale valutaer

TERA (TERA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TERA (TERA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TERA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om TERA (TERA)

Hvor mye er TERA (TERA) verdt i dag?
Live TERA prisen i USD er 0.01991732 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TERA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TERA til USD er $ 0.01991732. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TERA?
Markedsverdien for TERA er $ 15.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TERA?
Den sirkulerende forsyningen av TERA er 754.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTERA ?
TERA oppnådde en ATH-pris på 0.02827364 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TERA?
TERA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til TERA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TERA er -- USD.
Vil TERA gå høyere i år?
TERA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TERA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:41:01 (UTC+8)

TERA (TERA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.