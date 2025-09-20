TERA (TERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01991732 24 timer lav $ 0.01991732 24 timer høy $ 0.01991732 All Time High $ 0.02827364 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

TERA (TERA) sanntidsprisen er $0.01991732. I løpet av de siste 24 timene har TERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01991732 og et toppnivå på $ 0.01991732, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TERA er $ 0.02827364, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TERA endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TERA (TERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.03M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.92M Opplagsforsyning 754.50M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på TERA er $ 15.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TERA er 754.50M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.92M.