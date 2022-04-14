TERA (TERA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TERA (TERA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TERA (TERA) Informasjon Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Offisiell nettside: https://terafoundation.org Kjøp TERA nå!

TERA (TERA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TERA (TERA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M All-time high: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 Lær mer om TERA (TERA) pris

TERA (TERA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TERA (TERA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TERA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TERA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TERAs tokenomics, kan du utforske TERA tokenets livepris!

TERA prisforutsigelse Vil du vite hvor TERA kan være på vei? Vår TERA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TERA tokenets prisforutsigelse nå!

