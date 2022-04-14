Swell Ethereum (SWETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swell Ethereum (SWETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Swell Ethereum (SWETH) Informasjon Offisiell nettside: https://www.swellnetwork.io/ Kjøp SWETH nå!

Swell Ethereum (SWETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swell Ethereum (SWETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 553.15M $ 553.15M $ 553.15M Total forsyning: $ 121.33K $ 121.33K $ 121.33K Sirkulerende forsyning: $ 121.32K $ 121.32K $ 121.32K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 553.16M $ 553.16M $ 553.16M All-time high: $ 5,370.2 $ 5,370.2 $ 5,370.2 All-Time Low: $ 1,516.13 $ 1,516.13 $ 1,516.13 Nåværende pris: $ 4,564.37 $ 4,564.37 $ 4,564.37 Lær mer om Swell Ethereum (SWETH) pris

Swell Ethereum (SWETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swell Ethereum (SWETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWETHs tokenomics, kan du utforske SWETH tokenets livepris!

