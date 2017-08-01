Loopring (LRC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Loopring (LRC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Loopring (LRC) Informasjon Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Offisiell nettside: https://loopring.org Teknisk dokument: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Kjøp LRC nå!

Loopring (LRC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Loopring (LRC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.96M $ 119.96M $ 119.96M Total forsyning: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Sirkulerende forsyning: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.56M $ 120.56M $ 120.56M All-time high: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 All-Time Low: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Nåværende pris: $ 0.08775 $ 0.08775 $ 0.08775 Lær mer om Loopring (LRC) pris

Loopring (LRC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Loopring (LRC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LRC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LRC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LRCs tokenomics, kan du utforske LRC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LRC Interessert i å legge til Loopring (LRC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LRC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LRC på MEXC nå!

Loopring (LRC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LRC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LRC nå!

LRC prisforutsigelse Vil du vite hvor LRC kan være på vei? Vår LRC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LRC tokenets prisforutsigelse nå!

