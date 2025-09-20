Swell Ethereum (SWETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,805.91 24 timer høy $ 5,007.98 All Time High $ 5,370.2 Laveste pris $ 1,516.13 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -3.57% Prisendring (7D) -5.83%

Swell Ethereum (SWETH) sanntidsprisen er $4,822.16. I løpet av de siste 24 timene har SWETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,805.91 og et toppnivå på $ 5,007.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWETH er $ 5,370.2, mens den rekordlave prisen er $ 1,516.13.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWETH endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -3.57% over 24 timer og -5.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swell Ethereum (SWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 585.04M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 585.06M Opplagsforsyning 121.32K Total forsyning 121,326.478319651

Nåværende markedsverdi på Swell Ethereum er $ 585.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWETH er 121.32K, med en total tilgang på 121326.478319651. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 585.06M.