Sus pris i dag

Sanntids Sus (SUS) pris i dag er $ 0.00001045, med en 4.16% endring de siste 24 timene. Nåværende SUS til USD konverteringssats er $ 0.00001045 per SUS.

Sus rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,442.11, med en sirkulerende forsyning på 999.51M SUS. I løpet av de siste 24 timene SUS har den blitt handlet mellom $ 0.00000995(laveste) og $ 0.00001047 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00493113, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000987.

Kortsiktig har SUS beveget seg +0.38% i løpet av den siste timen og -1.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Sus (SUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Opplagsforsyning 999.51M 999.51M 999.51M Total forsyning 999,514,014.126698 999,514,014.126698 999,514,014.126698

Nåværende markedsverdi på Sus er $ 10.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUS er 999.51M, med en total tilgang på 999514014.126698. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.44K.