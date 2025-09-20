SunContract (SNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02948315 $ 0.02948315 $ 0.02948315 24 timer lav $ 0.03035737 $ 0.03035737 $ 0.03035737 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02948315$ 0.02948315 $ 0.02948315 24 timer høy $ 0.03035737$ 0.03035737 $ 0.03035737 All Time High $ 0.664222$ 0.664222 $ 0.664222 Laveste pris $ 0.002099$ 0.002099 $ 0.002099 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.82% Prisendring (7D) -4.31% Prisendring (7D) -4.31%

SunContract (SNC) sanntidsprisen er $0.0298945. I løpet av de siste 24 timene har SNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02948315 og et toppnivå på $ 0.03035737, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNC er $ 0.664222, mens den rekordlave prisen er $ 0.002099.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNC endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.82% over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SunContract (SNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Opplagsforsyning 122.71M 122.71M 122.71M Total forsyning 122,707,503.0 122,707,503.0 122,707,503.0

Nåværende markedsverdi på SunContract er $ 3.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNC er 122.71M, med en total tilgang på 122707503.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.67M.