SunContract (SNC) Informasjon SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. Offisiell nettside: https://suncontract.org/ Teknisk dokument: https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf Kjøp SNC nå!

SunContract (SNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SunContract (SNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Total forsyning: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M Sirkulerende forsyning: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M All-time high: $ 0.664222 $ 0.664222 $ 0.664222 All-Time Low: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Nåværende pris: $ 0.02805988 $ 0.02805988 $ 0.02805988 Lær mer om SunContract (SNC) pris

SunContract (SNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SunContract (SNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNCs tokenomics, kan du utforske SNC tokenets livepris!

SNC prisforutsigelse Vil du vite hvor SNC kan være på vei? Vår SNC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNC tokenets prisforutsigelse nå!

