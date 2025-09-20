Stryke (SYK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.052541 $ 0.052541 $ 0.052541 24 timer lav $ 0.054556 $ 0.054556 $ 0.054556 24 timer høy 24 timer lav $ 0.052541$ 0.052541 $ 0.052541 24 timer høy $ 0.054556$ 0.054556 $ 0.054556 All Time High $ 0.452935$ 0.452935 $ 0.452935 Laveste pris $ 0.02241411$ 0.02241411 $ 0.02241411 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.91% Prisendring (7D) -4.83% Prisendring (7D) -4.83%

Stryke (SYK) sanntidsprisen er $0.052964. I løpet av de siste 24 timene har SYK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.052541 og et toppnivå på $ 0.054556, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYK er $ 0.452935, mens den rekordlave prisen er $ 0.02241411.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYK endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.91% over 24 timer og -4.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stryke (SYK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Opplagsforsyning 38.39M 38.39M 38.39M Total forsyning 38,385,105.24793202 38,385,105.24793202 38,385,105.24793202

Nåværende markedsverdi på Stryke er $ 2.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYK er 38.39M, med en total tilgang på 38385105.24793202. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.03M.