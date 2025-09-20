STON (STON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.712603 $ 0.712603 $ 0.712603 24 timer lav $ 0.729299 $ 0.729299 $ 0.729299 24 timer høy 24 timer lav $ 0.712603$ 0.712603 $ 0.712603 24 timer høy $ 0.729299$ 0.729299 $ 0.729299 All Time High $ 32.82$ 32.82 $ 32.82 Laveste pris $ 0.67712$ 0.67712 $ 0.67712 Prisendring (1H) +0.30% Prisendring (1D) -0.44% Prisendring (7D) -3.13% Prisendring (7D) -3.13%

STON (STON) sanntidsprisen er $0.716659. I løpet av de siste 24 timene har STON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.712603 og et toppnivå på $ 0.729299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STON er $ 32.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.67712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STON endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STON (STON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.75M$ 26.75M $ 26.75M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.53M$ 71.53M $ 71.53M Opplagsforsyning 37.40M 37.40M 37.40M Total forsyning 99,999,999.0 99,999,999.0 99,999,999.0

Nåværende markedsverdi på STON er $ 26.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STON er 37.40M, med en total tilgang på 99999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.53M.