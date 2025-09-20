Dagens STON livepris er 0.716659 USD. Spor prisoppdateringer for STON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens STON livepris er 0.716659 USD. Spor prisoppdateringer for STON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STON

STON Prisinformasjon

STON Offisiell nettside

STON tokenomics

STON Prisprognose

STON Pris (STON)

1 STON til USD livepris:

$0.716661
$0.716661$0.716661
-0.40%1D
USD
STON (STON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:55:21 (UTC+8)

STON (STON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.712603
$ 0.712603$ 0.712603
24 timer lav
$ 0.729299
$ 0.729299$ 0.729299
24 timer høy

$ 0.712603
$ 0.712603$ 0.712603

$ 0.729299
$ 0.729299$ 0.729299

$ 32.82
$ 32.82$ 32.82

$ 0.67712
$ 0.67712$ 0.67712

+0.30%

-0.44%

-3.13%

-3.13%

STON (STON) sanntidsprisen er $0.716659. I løpet av de siste 24 timene har STON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.712603 og et toppnivå på $ 0.729299, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STON er $ 32.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.67712.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STON endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, -0.44% over 24 timer og -3.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STON (STON) Markedsinformasjon

$ 26.75M
$ 26.75M$ 26.75M

--
----

$ 71.53M
$ 71.53M$ 71.53M

37.40M
37.40M 37.40M

99,999,999.0
99,999,999.0 99,999,999.0

Nåværende markedsverdi på STON er $ 26.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STON er 37.40M, med en total tilgang på 99999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.53M.

STON (STON) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på STON til USD ble $ -0.0031714009899351.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på STON til USD ble $ -0.0580792636.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på STON til USD ble $ -0.0491805088.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på STON til USD ble $ -0.1550727661109367.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0031714009899351-0.44%
30 dager$ -0.0580792636-8.10%
60 dager$ -0.0491805088-6.86%
90 dager$ -0.1550727661109367-17.78%

Hva er STON (STON)

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

STON (STON) Ressurs

Offisiell nettside

STON Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STON (STON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STON (STON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STON.

Sjekk STONprisprognosen nå!

STON til lokale valutaer

STON (STON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STON (STON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STON tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om STON (STON)

Hvor mye er STON (STON) verdt i dag?
Live STON prisen i USD er 0.716659 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STON til USD er $ 0.716659. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STON?
Markedsverdien for STON er $ 26.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STON?
Den sirkulerende forsyningen av STON er 37.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTON ?
STON oppnådde en ATH-pris på 32.82 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STON?
STON så en ATL-pris på 0.67712 USD.
Hva er handelsvolumet til STON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STON er -- USD.
Vil STON gå høyere i år?
STON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:55:21 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

