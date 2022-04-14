StakeWise (SWISE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StakeWise (SWISE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StakeWise (SWISE) Informasjon StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://stakewise.io/ Kjøp SWISE nå!

StakeWise (SWISE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StakeWise (SWISE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 565.18M $ 565.18M $ 565.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M All-time high: $ 0.358418 $ 0.358418 $ 0.358418 All-Time Low: $ 0.00461789 $ 0.00461789 $ 0.00461789 Nåværende pris: $ 0.01602472 $ 0.01602472 $ 0.01602472 Lær mer om StakeWise (SWISE) pris

StakeWise (SWISE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StakeWise (SWISE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWISE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWISE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWISEs tokenomics, kan du utforske SWISE tokenets livepris!

SWISE prisforutsigelse Vil du vite hvor SWISE kan være på vei? Vår SWISE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

