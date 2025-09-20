StakeWise (SWISE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01705325 24 timer høy $ 0.01789886 All Time High $ 0.358418 Laveste pris $ 0.00461789 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -3.03% Prisendring (7D) -20.10%

StakeWise (SWISE) sanntidsprisen er $0.01722838. I løpet av de siste 24 timene har SWISE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01705325 og et toppnivå på $ 0.01789886, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWISE er $ 0.358418, mens den rekordlave prisen er $ 0.00461789.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWISE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -3.03% over 24 timer og -20.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StakeWise (SWISE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.74M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.23M Opplagsforsyning 565.18M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på StakeWise er $ 9.74M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWISE er 565.18M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.23M.