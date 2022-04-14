STAKE (STAKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STAKE (STAKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STAKE (STAKE) Informasjon STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value. Offisiell nettside: https://www.staketoken.net/ Kjøp STAKE nå!

STAKE (STAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STAKE (STAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.65K $ 161.65K $ 161.65K Total forsyning: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Sirkulerende forsyning: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 765.71K $ 765.71K $ 765.71K All-time high: $ 43.0 $ 43.0 $ 43.0 All-Time Low: $ 0.00478135 $ 0.00478135 $ 0.00478135 Nåværende pris: $ 0.087475 $ 0.087475 $ 0.087475 Lær mer om STAKE (STAKE) pris

STAKE (STAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STAKE (STAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAKEs tokenomics, kan du utforske STAKE tokenets livepris!

STAKE prisforutsigelse Vil du vite hvor STAKE kan være på vei? Vår STAKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAKE tokenets prisforutsigelse nå!

