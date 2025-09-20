STAKE (STAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.088622 24 timer høy $ 0.089011 All Time High $ 43.0 Laveste pris $ 0.00478135 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) -0.79%

STAKE (STAKE) sanntidsprisen er $0.089017. I løpet av de siste 24 timene har STAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088622 og et toppnivå på $ 0.089011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAKE er $ 43.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.00478135.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAKE endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STAKE (STAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 164.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 777.64K Opplagsforsyning 1.85M Total forsyning 8,754,613.048576111

Nåværende markedsverdi på STAKE er $ 164.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAKE er 1.85M, med en total tilgang på 8754613.048576111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 777.64K.