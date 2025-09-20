Dagens STAKE livepris er 0.089017 USD. Spor prisoppdateringer for STAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens STAKE livepris er 0.089017 USD. Spor prisoppdateringer for STAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

STAKE Pris (STAKE)

1 STAKE til USD livepris:

$0.089017
$0.089017
0.00%1D
STAKE (STAKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:11:10 (UTC+8)

STAKE (STAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.088622
24 timer lav
$ 0.089011
24 timer høy

$ 0.088622
$ 0.089011
$ 43.0
$ 0.00478135
+0.22%

+0.02%

-0.79%

-0.79%

STAKE (STAKE) sanntidsprisen er $0.089017. I løpet av de siste 24 timene har STAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.088622 og et toppnivå på $ 0.089011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STAKE er $ 43.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.00478135.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STAKE endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STAKE (STAKE) Markedsinformasjon

$ 164.17K
--
$ 777.64K
1.85M
8,754,613.048576111
Nåværende markedsverdi på STAKE er $ 164.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAKE er 1.85M, med en total tilgang på 8754613.048576111. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 777.64K.

STAKE (STAKE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på STAKE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på STAKE til USD ble $ -0.0143654922.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på STAKE til USD ble $ -0.0113900456.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på STAKE til USD ble $ +0.02416517939088694.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.02%
30 dager$ -0.0143654922-16.13%
60 dager$ -0.0113900456-12.79%
90 dager$ +0.02416517939088694+37.26%

Hva er STAKE (STAKE)

STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.

STAKE (STAKE) Ressurs

Offisiell nettside

STAKE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STAKE (STAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STAKE (STAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STAKE.

Sjekk STAKEprisprognosen nå!

STAKE til lokale valutaer

STAKE (STAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STAKE (STAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om STAKE (STAKE)

Hvor mye er STAKE (STAKE) verdt i dag?
Live STAKE prisen i USD er 0.089017 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STAKE til USD er $ 0.089017. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STAKE?
Markedsverdien for STAKE er $ 164.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STAKE?
Den sirkulerende forsyningen av STAKE er 1.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTAKE ?
STAKE oppnådde en ATH-pris på 43.0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STAKE?
STAKE så en ATL-pris på 0.00478135 USD.
Hva er handelsvolumet til STAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STAKE er -- USD.
Vil STAKE gå høyere i år?
STAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:11:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.