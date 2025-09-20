Splash Dog (BUSTER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00444016$ 0.00444016 $ 0.00444016 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.66% Prisendring (7D) +3.66%

Splash Dog (BUSTER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BUSTER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSTER er $ 0.00444016, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSTER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Splash Dog (BUSTER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.35K$ 15.35K $ 15.35K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,771,456.707526 999,771,456.707526 999,771,456.707526

Nåværende markedsverdi på Splash Dog er $ 15.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSTER er 999.77M, med en total tilgang på 999771456.707526. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.35K.