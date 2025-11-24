SPLASH pris i dag

Sanntids SPLASH (SPLASH) pris i dag er $ 0.01093717, med en 8.38% endring de siste 24 timene. Nåværende SPLASH til USD konverteringssats er $ 0.01093717 per SPLASH.

SPLASH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 109,313, med en sirkulerende forsyning på 10.00M SPLASH. I løpet av de siste 24 timene SPLASH har den blitt handlet mellom $ 0.01003661(laveste) og $ 0.01100864 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.051178, mens tidenes laveste notering var $ 0.00494731.

Kortsiktig har SPLASH beveget seg +0.61% i løpet av den siste timen og -1.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SPLASH (SPLASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.31K$ 109.31K $ 109.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 109.31K$ 109.31K $ 109.31K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SPLASH er $ 109.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPLASH er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.31K.