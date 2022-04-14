Spellfire (SPELLFIRE) tokenomics
Spellfire (SPELLFIRE) Informasjon
Spellfire is a unique Play-2-Earn collectible card game, proposing the first-ever hand-held NFT collection that can be placed in an actual drawer and generate passive income. Longing for realism, but being an NFT pioneer, Spellfire has moved time-tested concepts into the future to bridge the card fan generations together. Bringing nearly 30 years of history to the blockchain, whilst boasting an established community of avid and dedicated fans has led industry giants DAO Maker and Shima Capital to support the project as leading investors. Physical cards have a digital state, where some feature voice or gesture-empowered actions to create unique interactions for gamers avoiding age barriers, geo limits, and technology gaps. Spellfire’s interactive augmented reality cards are sure to create a unique feeling of immersion. Digital and physical cards are connected through a QR code printed on the back of each card, making them traceable, upgradable, and playable online and offline. The game connects three realities together - the Physical, the Digital and the Augmented reality. Ensuring that no one gets left behind, Spellfire is going multichain, making it one of the first to support multi chain NFTs. Imagine a “BSC vs Solana NFT battle” - it will be the new Spellfire’s reality. Limited edition NFT cards have been created to ensure that Spellfire’s community shares in the success of the game. Each card has been beautifully and uniquely illustrated and contains delicate artistic flourishes in addition to meticulous detailing. Every player is sure to find something to love. Original NFT cards are issued in playing card copies ranging from 1000 for legendary to 100,000 for common. Original NFT Card owners are eligible to earn up to 10x return on investment in passive income from the subsequent sales of cards, while also growing in value as a rare NFT. Unlike comparable NFTs on the market that offer little to no value to the long-term holder, Spellfire NFT cards allow the community to earn revenue through passive card ownership or active gameplay by earning Spellfire’s native $Spellfire token. The $Spellfire token is essential within the game’s ecosystem and offers owners various forms of utility. A total supply of 640,000,000 will be available with 128,000,000 reserved exclusively for distribution through in-game rewards and tournaments to ensure viable longevity for the game and its community. In addition to being Spellfire’s in-game currency for all forms of transactions, $Spellfire can also be staked, unlocking extra rewards for its holders.
Spellfire (SPELLFIRE) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spellfire (SPELLFIRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Spellfire (SPELLFIRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Spellfire (SPELLFIRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SPELLFIRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SPELLFIRE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.