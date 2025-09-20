Spellfire (SPELLFIRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00013551 24 timer høy $ 0.00013764 All Time High $ 0.161632 Laveste pris $ 0.00008361 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) -1.37% Prisendring (7D) -4.61%

Spellfire (SPELLFIRE) sanntidsprisen er $0.00013569. I løpet av de siste 24 timene har SPELLFIRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013551 og et toppnivå på $ 0.00013764, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPELLFIRE er $ 0.161632, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008361.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPELLFIRE endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -1.37% over 24 timer og -4.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spellfire (SPELLFIRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.20K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.90K Opplagsforsyning 362.37M Total forsyning 640,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Spellfire er $ 49.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPELLFIRE er 362.37M, med en total tilgang på 640000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.90K.