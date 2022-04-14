Sorry (SRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sorry (SRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sorry (SRY) Informasjon SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Offisiell nettside: https://sorrytoken.net/ Kjøp SRY nå!

Sorry (SRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sorry (SRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 603.34K $ 603.34K $ 603.34K Total forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Sirkulerende forsyning: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 603.34K $ 603.34K $ 603.34K All-time high: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 All-Time Low: $ 0.00047946 $ 0.00047946 $ 0.00047946 Nåværende pris: $ 0.00060638 $ 0.00060638 $ 0.00060638 Lær mer om Sorry (SRY) pris

Sorry (SRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sorry (SRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SRYs tokenomics, kan du utforske SRY tokenets livepris!

