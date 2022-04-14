Radiant (RDNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Radiant (RDNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Radiant (RDNT) Informasjon Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Offisiell nettside: https://radiant.capital/ Teknisk dokument: https://docs.radiant.capital/radiant/ Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0 Kjøp RDNT nå!

Radiant (RDNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Radiant (RDNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.58M $ 26.58M $ 26.58M Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.86M $ 30.86M $ 30.86M All-time high: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 All-Time Low: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Nåværende pris: $ 0.02057 $ 0.02057 $ 0.02057 Lær mer om Radiant (RDNT) pris

Radiant (RDNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Radiant (RDNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RDNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RDNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RDNTs tokenomics, kan du utforske RDNT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe RDNT Interessert i å legge til Radiant (RDNT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe RDNT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper RDNT på MEXC nå!

Radiant (RDNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RDNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RDNT nå!

RDNT prisforutsigelse Vil du vite hvor RDNT kan være på vei? Vår RDNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RDNT tokenets prisforutsigelse nå!

