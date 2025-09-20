Sorry (SRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00186436$ 0.00186436 $ 0.00186436 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -3.72% Prisendring (1D) -1.61% Prisendring (7D) -3.67% Prisendring (7D) -3.67%

Sorry (SRY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SRY er $ 0.00186436, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SRY endret seg med -3.72% i løpet av den siste timen, -1.61% over 24 timer og -3.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sorry (SRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 694.77K$ 694.77K $ 694.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 694.77K$ 694.77K $ 694.77K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,663,787.590536 999,663,787.590536 999,663,787.590536

Nåværende markedsverdi på Sorry er $ 694.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SRY er 999.66M, med en total tilgang på 999663787.590536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 694.77K.