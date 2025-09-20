Sora Validator (VAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02207917 24 timer høy $ 0.02644681 All Time High $ 9.05 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.40% Prisendring (1D) -9.60% Prisendring (7D) -5.75%

Sora Validator (VAL) sanntidsprisen er $0.02311047. I løpet av de siste 24 timene har VAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02207917 og et toppnivå på $ 0.02644681, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VAL er $ 9.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VAL endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -9.60% over 24 timer og -5.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sora Validator (VAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.33M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.31M Opplagsforsyning 57.43M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sora Validator er $ 1.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VAL er 57.43M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.31M.