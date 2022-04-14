Sora Validator (VAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sora Validator (VAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sora Validator (VAL) Informasjon VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network. Offisiell nettside: https://sora.org/ Kjøp VAL nå!

Sora Validator (VAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sora Validator (VAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 57.42M $ 57.42M $ 57.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M All-time high: $ 9.05 $ 9.05 $ 9.05 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.02098801 $ 0.02098801 $ 0.02098801 Lær mer om Sora Validator (VAL) pris

Sora Validator (VAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sora Validator (VAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VALs tokenomics, kan du utforske VAL tokenets livepris!

VAL prisforutsigelse Vil du vite hvor VAL kan være på vei? Vår VAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VAL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!