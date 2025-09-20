Sora (XOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 981.83$ 981.83 $ 981.83 Laveste pris $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Prisendring (1H) +7.37% Prisendring (1D) -35.00% Prisendring (7D) +28.10% Prisendring (7D) +28.10%

Sora (XOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XOR er $ 981.83, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XOR endret seg med +7.37% i løpet av den siste timen, -35.00% over 24 timer og +28.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sora (XOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.36$ 23.36 $ 23.36 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.36$ 23.36 $ 23.36 Opplagsforsyning 2,883,677.25T 2,883,677.25T 2,883,677.25T Total forsyning 2.883338002866542e+18 2.883338002866542e+18 2.883338002866542e+18

Nåværende markedsverdi på Sora er $ 23.36, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XOR er 2,883,677.25T, med en total tilgang på 2.883338002866542e+18. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.36.