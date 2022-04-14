Sora (XOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sora (XOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sora (XOR) Informasjon Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. Offisiell nettside: https://sora.org/

Sora (XOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sora (XOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.94 $ 13.94 $ 13.94 Total forsyning: $ 3,247,743.90T $ 3,247,743.90T $ 3,247,743.90T Sirkulerende forsyning: $ 3,248,025.98T $ 3,248,025.98T $ 3,248,025.98T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.94 $ 13.94 $ 13.94 All-time high: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sora (XOR) pris

Sora (XOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sora (XOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XORs tokenomics, kan du utforske XOR tokenets livepris!

XOR prisforutsigelse Vil du vite hvor XOR kan være på vei? Vår XOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XOR tokenets prisforutsigelse nå!

