Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 114,538 24 timer høy $ 117,389 All Time High $ 123,975 Laveste pris $ 49,058 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -0.74% Prisendring (7D) +0.33%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) sanntidsprisen er $115,774. I løpet av de siste 24 timene har SOLVBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,538 og et toppnivå på $ 117,389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLVBTC er $ 123,975, mens den rekordlave prisen er $ 49,058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLVBTC endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.16B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.16B Opplagsforsyning 10.00K Total forsyning 9,996.040529631382

Nåværende markedsverdi på Solv Protocol BTC er $ 1.16B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLVBTC er 10.00K, med en total tilgang på 9996.040529631382. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16B.