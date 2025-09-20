Dagens Solv Protocol BTC livepris er 115,774 USD. Spor prisoppdateringer for SOLVBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLVBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solv Protocol BTC livepris er 115,774 USD. Spor prisoppdateringer for SOLVBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLVBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solv Protocol BTC Logo

Solv Protocol BTC Pris (SOLVBTC)

1 SOLVBTC til USD livepris:

$115,772
$115,772
-0.30%1D
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:35:00 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.13%

-0.74%

+0.33%

+0.33%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) sanntidsprisen er $115,774. I løpet av de siste 24 timene har SOLVBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,538 og et toppnivå på $ 117,389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLVBTC er $ 123,975, mens den rekordlave prisen er $ 49,058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLVBTC endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.74% over 24 timer og +0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Solv Protocol BTC er $ 1.16B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLVBTC er 10.00K, med en total tilgang på 9996.040529631382. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.16B.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solv Protocol BTC til USD ble $ -866.0357036388.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solv Protocol BTC til USD ble $ +1,723.9790566000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solv Protocol BTC til USD ble $ -2,050.6469750000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solv Protocol BTC til USD ble $ +13,562.77157056409.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -866.0357036388-0.74%
30 dager$ +1,723.9790566000+1.49%
60 dager$ -2,050.6469750000-1.77%
90 dager$ +13,562.77157056409+13.27%

Hva er Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Ressurs

Offisiell nettside

Solv Protocol BTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solv Protocol BTC (SOLVBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solv Protocol BTC (SOLVBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solv Protocol BTC.

Sjekk Solv Protocol BTCprisprognosen nå!

SOLVBTC til lokale valutaer

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solv Protocol BTC (SOLVBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLVBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Hvor mye er Solv Protocol BTC (SOLVBTC) verdt i dag?
Live SOLVBTC prisen i USD er 115,774 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLVBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLVBTC til USD er $ 115,774. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solv Protocol BTC?
Markedsverdien for SOLVBTC er $ 1.16B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLVBTC?
Den sirkulerende forsyningen av SOLVBTC er 10.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLVBTC ?
SOLVBTC oppnådde en ATH-pris på 123,975 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLVBTC?
SOLVBTC så en ATL-pris på 49,058 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLVBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLVBTC er -- USD.
Vil SOLVBTC gå høyere i år?
SOLVBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLVBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:35:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.