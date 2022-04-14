Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solv Protocol BTC (SOLVBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Informasjon SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Offisiell nettside: https://app.solv.finance/solvbtc Teknisk dokument: https://docs.solv.finance/solv-documentation Kjøp SOLVBTC nå!

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol BTC (SOLVBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Total forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Sirkulerende forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B All-time high: $ 123,975 $ 123,975 $ 123,975 All-Time Low: $ 49,058 $ 49,058 $ 49,058 Nåværende pris: $ 112,372 $ 112,372 $ 112,372 Lær mer om Solv Protocol BTC (SOLVBTC) pris

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solv Protocol BTC (SOLVBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLVBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLVBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLVBTCs tokenomics, kan du utforske SOLVBTC tokenets livepris!

SOLVBTC prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLVBTC kan være på vei? Vår SOLVBTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLVBTC tokenets prisforutsigelse nå!

