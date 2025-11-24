Solid pris i dag

Sanntids Solid (SOLID) pris i dag er $ 1.005, med en 0.06% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLID til USD konverteringssats er $ 1.005 per SOLID.

Solid rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 60,527, med en sirkulerende forsyning på 60.35K SOLID. I løpet av de siste 24 timene SOLID har den blitt handlet mellom $ 0.990964(laveste) og $ 1.053 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.096, mens tidenes laveste notering var $ 0.342748.

Kortsiktig har SOLID beveget seg +0.53% i løpet av den siste timen og +2.72% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Solid (SOLID) Markedsinformasjon

Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.53K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 60.53K
Opplagsforsyning 60.35K
Total forsyning 60,345.631385

