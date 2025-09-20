SOLENG (SOLENG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010871 $ 0.00010871 $ 0.00010871 24 timer lav $ 0.00012025 $ 0.00012025 $ 0.00012025 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010871$ 0.00010871 $ 0.00010871 24 timer høy $ 0.00012025$ 0.00012025 $ 0.00012025 All Time High $ 0.00928559$ 0.00928559 $ 0.00928559 Laveste pris $ 0.00007226$ 0.00007226 $ 0.00007226 Prisendring (1H) +0.45% Prisendring (1D) -7.49% Prisendring (7D) -9.21% Prisendring (7D) -9.21%

SOLENG (SOLENG) sanntidsprisen er $0.00011124. I løpet av de siste 24 timene har SOLENG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010871 og et toppnivå på $ 0.00012025, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLENG er $ 0.00928559, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007226.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLENG endret seg med +0.45% i løpet av den siste timen, -7.49% over 24 timer og -9.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLENG (SOLENG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 111.18K$ 111.18K $ 111.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.18K$ 111.18K $ 111.18K Opplagsforsyning 999.39M 999.39M 999.39M Total forsyning 999,393,149.45302 999,393,149.45302 999,393,149.45302

Nåværende markedsverdi på SOLENG er $ 111.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLENG er 999.39M, med en total tilgang på 999393149.45302. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.18K.