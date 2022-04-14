SOLENG (SOLENG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLENG (SOLENG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLENG (SOLENG) Informasjon Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity. Offisiell nettside: https://www.soleng.ai/ Kjøp SOLENG nå!

SOLENG (SOLENG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOLENG (SOLENG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.29K $ 102.29K $ 102.29K Total forsyning: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Sirkulerende forsyning: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.29K $ 102.29K $ 102.29K All-time high: $ 0.00928559 $ 0.00928559 $ 0.00928559 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010235 $ 0.00010235 $ 0.00010235 Lær mer om SOLENG (SOLENG) pris

SOLENG (SOLENG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLENG (SOLENG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLENG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLENG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLENGs tokenomics, kan du utforske SOLENG tokenets livepris!

