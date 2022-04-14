Solberg (SLB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solberg (SLB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solberg (SLB) Informasjon With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Offisiell nettside: https://solbergtoken.com Kjøp SLB nå!

Solberg (SLB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solberg (SLB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 83.86K $ 83.86K $ 83.86K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 895.84K $ 895.84K $ 895.84K All-time high: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 All-Time Low: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Nåværende pris: $ 0.00895827 $ 0.00895827 $ 0.00895827 Lær mer om Solberg (SLB) pris

Solberg (SLB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solberg (SLB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLBs tokenomics, kan du utforske SLB tokenets livepris!

SLB prisforutsigelse Vil du vite hvor SLB kan være på vei? Vår SLB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLB tokenets prisforutsigelse nå!

