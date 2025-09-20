Solberg (SLB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0090548 $ 0.0090548 $ 0.0090548 24 timer lav $ 0.0091795 $ 0.0091795 $ 0.0091795 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0090548$ 0.0090548 $ 0.0090548 24 timer høy $ 0.0091795$ 0.0091795 $ 0.0091795 All Time High $ 0.106245$ 0.106245 $ 0.106245 Laveste pris $ 0.00812979$ 0.00812979 $ 0.00812979 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) -1.09% Prisendring (7D) -1.09%

Solberg (SLB) sanntidsprisen er $0.00905479. I løpet av de siste 24 timene har SLB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0090548 og et toppnivå på $ 0.0091795, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLB er $ 0.106245, mens den rekordlave prisen er $ 0.00812979.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLB endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -1.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solberg (SLB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 905.48K$ 905.48K $ 905.48K Opplagsforsyning 9.36M 9.36M 9.36M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Solberg er $ 84.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLB er 9.36M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 905.48K.