Solamander (SOLY) Informasjon Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets. Offisiell nettside: https://solyonsol.io/ Kjøp SOLY nå!

Solamander (SOLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solamander (SOLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.65K Total forsyning: $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.65K All-time high: $ 0.0046885 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om Solamander (SOLY) pris

Solamander (SOLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solamander (SOLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLYs tokenomics, kan du utforske SOLY tokenets livepris!

SOLY prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLY kan være på vei? Vår SOLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLY tokenets prisforutsigelse nå!

