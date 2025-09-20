Solamander (SOLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0046885 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -2.47% Prisendring (7D) -6.19%

Solamander (SOLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLY er $ 0.0046885, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLY endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -2.47% over 24 timer og -6.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solamander (SOLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.68K Opplagsforsyning 999.72M Total forsyning 999,722,837.8332824

Nåværende markedsverdi på Solamander er $ 43.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLY er 999.72M, med en total tilgang på 999722837.8332824. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.68K.