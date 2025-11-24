SmartPractice pris i dag

Sanntids SmartPractice (SMRT) pris i dag er $ 0.0001269, med en 4.29% endring de siste 24 timene. Nåværende SMRT til USD konverteringssats er $ 0.0001269 per SMRT.

SmartPractice rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 126,897, med en sirkulerende forsyning på 999.98M SMRT. I løpet av de siste 24 timene SMRT har den blitt handlet mellom $ 0.00012008(laveste) og $ 0.00014814 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00122283, mens tidenes laveste notering var $ 0.00010352.

Kortsiktig har SMRT beveget seg -1.04% i løpet av den siste timen og -29.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SmartPractice (SMRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.90K$ 126.90K $ 126.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 126.90K$ 126.90K $ 126.90K Opplagsforsyning 999.98M 999.98M 999.98M Total forsyning 999,976,675.7241968 999,976,675.7241968 999,976,675.7241968

Nåværende markedsverdi på SmartPractice er $ 126.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMRT er 999.98M, med en total tilgang på 999976675.7241968. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 126.90K.