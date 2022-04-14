Smart MFG (MFG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Smart MFG (MFG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Smart MFG (MFG) Informasjon Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates. Offisiell nettside: https://smartmfg.io/ Teknisk dokument: https://smartmfg.io/smart_mfg_whitepaper.pdf Kjøp MFG nå!

Smart MFG (MFG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Smart MFG (MFG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 735.46K $ 735.46K $ 735.46K Total forsyning: $ 868.46M $ 868.46M $ 868.46M Sirkulerende forsyning: $ 392.68M $ 392.68M $ 392.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M All-time high: $ 0.131262 $ 0.131262 $ 0.131262 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00187316 $ 0.00187316 $ 0.00187316 Lær mer om Smart MFG (MFG) pris

Smart MFG (MFG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Smart MFG (MFG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MFG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MFG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MFGs tokenomics, kan du utforske MFG tokenets livepris!

