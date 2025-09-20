SLUB (SLUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -9.73% Prisendring (7D) -9.73%

SLUB (SLUB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SLUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLUB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLUB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -9.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SLUB (SLUB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K Opplagsforsyning 997.35M 997.35M 997.35M Total forsyning 997,346,602.3967081 997,346,602.3967081 997,346,602.3967081

Nåværende markedsverdi på SLUB er $ 31.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLUB er 997.35M, med en total tilgang på 997346602.3967081. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.01K.