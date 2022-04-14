SLUB (SLUB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SLUB (SLUB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SLUB (SLUB) Informasjon SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1920964345456193568

SLUB (SLUB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SLUB (SLUB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.02K Total forsyning: $ 997.35M Sirkulerende forsyning: $ 997.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.02K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

SLUB (SLUB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SLUB (SLUB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLUB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLUB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLUBs tokenomics, kan du utforske SLUB tokenets livepris!

SLUB prisforutsigelse Vil du vite hvor SLUB kan være på vei? Vår SLUB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLUB tokenets prisforutsigelse nå!

