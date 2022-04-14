Skey Network (SKEY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Skey Network (SKEY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Skey Network (SKEY) Informasjon Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge. Offisiell nettside: https://skey.network/ Kjøp SKEY nå!

Skey Network (SKEY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Skey Network (SKEY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 750.15M $ 750.15M $ 750.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.42M $ 7.42M $ 7.42M All-time high: $ 0.55817 $ 0.55817 $ 0.55817 All-Time Low: $ 0.00705314 $ 0.00705314 $ 0.00705314 Nåværende pris: $ 0.00743013 $ 0.00743013 $ 0.00743013 Lær mer om Skey Network (SKEY) pris

Skey Network (SKEY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Skey Network (SKEY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKEY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKEY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKEYs tokenomics, kan du utforske SKEY tokenets livepris!

SKEY prisforutsigelse Vil du vite hvor SKEY kan være på vei? Vår SKEY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKEY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!