Skey Network (SKEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00753216 $ 0.00753216 $ 0.00753216 24 timer lav $ 0.00783802 $ 0.00783802 $ 0.00783802 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00753216$ 0.00753216 $ 0.00753216 24 timer høy $ 0.00783802$ 0.00783802 $ 0.00783802 All Time High $ 0.55817$ 0.55817 $ 0.55817 Laveste pris $ 0.00705314$ 0.00705314 $ 0.00705314 Prisendring (1H) -1.00% Prisendring (1D) -3.32% Prisendring (7D) -7.38% Prisendring (7D) -7.38%

Skey Network (SKEY) sanntidsprisen er $0.0075455. I løpet av de siste 24 timene har SKEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00753216 og et toppnivå på $ 0.00783802, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKEY er $ 0.55817, mens den rekordlave prisen er $ 0.00705314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKEY endret seg med -1.00% i løpet av den siste timen, -3.32% over 24 timer og -7.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Skey Network (SKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Opplagsforsyning 750.15M 750.15M 750.15M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Skey Network er $ 5.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SKEY er 750.15M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.54M.