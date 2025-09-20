Singularry (SINGULARRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01165545 24 timer lav $ 0.01259277 24 timer høy All Time High $ 0.01751975 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -2.16% Prisendring (1D) -6.18% Prisendring (7D) -9.63%

Singularry (SINGULARRY) sanntidsprisen er $0.01165724. I løpet av de siste 24 timene har SINGULARRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01165545 og et toppnivå på $ 0.01259277, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SINGULARRY er $ 0.01751975, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SINGULARRY endret seg med -2.16% i løpet av den siste timen, -6.18% over 24 timer og -9.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Singularry (SINGULARRY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.67M Opplagsforsyning 999.90M Total forsyning 999,897,536.93

Nåværende markedsverdi på Singularry er $ 11.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SINGULARRY er 999.90M, med en total tilgang på 999897536.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.67M.