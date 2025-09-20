Singularry Pris (SINGULARRY)
-2.16%
-6.18%
-9.63%
-9.63%
Singularry (SINGULARRY) sanntidsprisen er $0.01165724. I løpet av de siste 24 timene har SINGULARRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01165545 og et toppnivå på $ 0.01259277, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SINGULARRY er $ 0.01751975, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SINGULARRY endret seg med -2.16% i løpet av den siste timen, -6.18% over 24 timer og -9.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Singularry er $ 11.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SINGULARRY er 999.90M, med en total tilgang på 999897536.93. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.67M.
I løpet av i dag er prisendringen på Singularry til USD ble $ -0.00076911061139605.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Singularry til USD ble $ -0.0016328435.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Singularry til USD ble $ -0.0011911974.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Singularry til USD ble $ -0.001365253673977361.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.00076911061139605
|-6.18%
|30 dager
|$ -0.0016328435
|-14.00%
|60 dager
|$ -0.0011911974
|-10.21%
|90 dager
|$ -0.001365253673977361
|-10.48%
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
