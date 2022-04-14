Singularry (SINGULARRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Singularry (SINGULARRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Singularry (SINGULARRY) Informasjon Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy. Offisiell nettside: https://singularry.org/ Teknisk dokument: https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf Kjøp SINGULARRY nå!

Singularry (SINGULARRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Singularry (SINGULARRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M Total forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Sirkulerende forsyning: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M All-time high: $ 0.01751975 $ 0.01751975 $ 0.01751975 All-Time Low: $ 0.00055719 $ 0.00055719 $ 0.00055719 Nåværende pris: $ 0.01203631 $ 0.01203631 $ 0.01203631 Lær mer om Singularry (SINGULARRY) pris

Singularry (SINGULARRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Singularry (SINGULARRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SINGULARRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SINGULARRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SINGULARRYs tokenomics, kan du utforske SINGULARRY tokenets livepris!

