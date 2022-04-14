SingularityDAO (SDAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SingularityDAO (SDAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SingularityDAO (SDAO) Informasjon SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology. Offisiell nettside: https://www.singularitydao.ai/ Kjøp SDAO nå!

SingularityDAO (SDAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SingularityDAO (SDAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 90.50M $ 90.50M $ 90.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M All-time high: $ 6.62 $ 6.62 $ 6.62 All-Time Low: $ 0.03089995 $ 0.03089995 $ 0.03089995 Nåværende pris: $ 0.03786304 $ 0.03786304 $ 0.03786304 Lær mer om SingularityDAO (SDAO) pris

SingularityDAO (SDAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SingularityDAO (SDAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SDAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SDAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDAOs tokenomics, kan du utforske SDAO tokenets livepris!

