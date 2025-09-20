SingularityDAO (SDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03089995 $ 0.03089995 $ 0.03089995 24 timer lav $ 0.03905019 $ 0.03905019 $ 0.03905019 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03089995$ 0.03089995 $ 0.03089995 24 timer høy $ 0.03905019$ 0.03905019 $ 0.03905019 All Time High $ 6.62$ 6.62 $ 6.62 Laveste pris $ 0.03089995$ 0.03089995 $ 0.03089995 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) +22.69% Prisendring (7D) +2.49% Prisendring (7D) +2.49%

SingularityDAO (SDAO) sanntidsprisen er $0.03875497. I løpet av de siste 24 timene har SDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03089995 og et toppnivå på $ 0.03905019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDAO er $ 6.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.03089995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDAO endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, +22.69% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SingularityDAO (SDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M Opplagsforsyning 90.50M 90.50M 90.50M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SingularityDAO er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SDAO er 90.50M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.87M.