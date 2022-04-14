Simple AI (SMPL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Simple AI (SMPL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Simple AI (SMPL) Informasjon Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token. Offisiell nettside: https://www.smplai.io/ Kjøp SMPL nå!

Simple AI (SMPL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Simple AI (SMPL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M All-time high: $ 0.051049 $ 0.051049 $ 0.051049 All-Time Low: $ 0.00277191 $ 0.00277191 $ 0.00277191 Nåværende pris: $ 0.01864509 $ 0.01864509 $ 0.01864509 Lær mer om Simple AI (SMPL) pris

Simple AI (SMPL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Simple AI (SMPL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMPL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMPL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMPLs tokenomics, kan du utforske SMPL tokenets livepris!

