Simple AI (SMPL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02030785 $ 0.02030785 $ 0.02030785 24 timer lav $ 0.02115707 $ 0.02115707 $ 0.02115707 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02030785$ 0.02030785 $ 0.02030785 24 timer høy $ 0.02115707$ 0.02115707 $ 0.02115707 All Time High $ 0.051049$ 0.051049 $ 0.051049 Laveste pris $ 0.00277191$ 0.00277191 $ 0.00277191 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) -3.43% Prisendring (7D) -18.80% Prisendring (7D) -18.80%

Simple AI (SMPL) sanntidsprisen er $0.02043118. I løpet av de siste 24 timene har SMPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02030785 og et toppnivå på $ 0.02115707, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMPL er $ 0.051049, mens den rekordlave prisen er $ 0.00277191.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMPL endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -3.43% over 24 timer og -18.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Simple AI (SMPL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Simple AI er $ 2.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMPL er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.