$0.02033394
$0.02033394
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:11:18 (UTC+8)

Simple AI (SMPL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.02030785
$ 0.02030785
$ 0.02115707
$ 0.02115707
$ 0.02030785
$ 0.02030785

$ 0.02115707
$ 0.02115707

$ 0.051049
$ 0.051049

$ 0.00277191
$ 0.00277191

+0.23%

-3.43%

-18.80%

-18.80%

Simple AI (SMPL) sanntidsprisen er $0.02043118. I løpet av de siste 24 timene har SMPL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02030785 og et toppnivå på $ 0.02115707, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SMPL er $ 0.051049, mens den rekordlave prisen er $ 0.00277191.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SMPL endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, -3.43% over 24 timer og -18.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Simple AI (SMPL) Markedsinformasjon

$ 2.04M
$ 2.04M

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Simple AI er $ 2.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SMPL er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.04M.

Simple AI (SMPL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Simple AI til USD ble $ -0.00072589052786828.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Simple AI til USD ble $ -0.0000326592.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Simple AI til USD ble $ -0.0106496892.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Simple AI til USD ble $ +0.002553591367590497.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00072589052786828-3.43%
30 dager$ -0.0000326592-0.15%
60 dager$ -0.0106496892-52.12%
90 dager$ +0.002553591367590497+14.28%

Hva er Simple AI (SMPL)

Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Simple AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Simple AI (SMPL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Simple AI (SMPL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Simple AI.

Sjekk Simple AIprisprognosen nå!

SMPL til lokale valutaer

Simple AI (SMPL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Simple AI (SMPL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMPL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Simple AI (SMPL)

Hvor mye er Simple AI (SMPL) verdt i dag?
Live SMPL prisen i USD er 0.02043118 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMPL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMPL til USD er $ 0.02043118. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Simple AI?
Markedsverdien for SMPL er $ 2.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMPL?
Den sirkulerende forsyningen av SMPL er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMPL ?
SMPL oppnådde en ATH-pris på 0.051049 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMPL?
SMPL så en ATL-pris på 0.00277191 USD.
Hva er handelsvolumet til SMPL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMPL er -- USD.
Vil SMPL gå høyere i år?
SMPL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMPL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:11:18 (UTC+8)

