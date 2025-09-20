Shitzu (SHITZU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00218892 $ 0.00218892 $ 0.00218892 24 timer lav $ 0.00237329 $ 0.00237329 $ 0.00237329 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00218892$ 0.00218892 $ 0.00218892 24 timer høy $ 0.00237329$ 0.00237329 $ 0.00237329 All Time High $ 0.01005196$ 0.01005196 $ 0.01005196 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -2.45% Prisendring (7D) -3.52% Prisendring (7D) -3.52%

Shitzu (SHITZU) sanntidsprisen er $0.00224671. I løpet av de siste 24 timene har SHITZU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00218892 og et toppnivå på $ 0.00237329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHITZU er $ 0.01005196, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHITZU endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.45% over 24 timer og -3.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shitzu (SHITZU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 688.04K$ 688.04K $ 688.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 688.04K$ 688.04K $ 688.04K Opplagsforsyning 306.24M 306.24M 306.24M Total forsyning 306,242,069.0 306,242,069.0 306,242,069.0

Nåværende markedsverdi på Shitzu er $ 688.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHITZU er 306.24M, med en total tilgang på 306242069.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 688.04K.