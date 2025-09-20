Shield protocol (SHIELD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00430945 $ 0.00430945 $ 0.00430945 24 timer lav $ 0.0046086 $ 0.0046086 $ 0.0046086 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00430945$ 0.00430945 $ 0.00430945 24 timer høy $ 0.0046086$ 0.0046086 $ 0.0046086 All Time High $ 0.04020816$ 0.04020816 $ 0.04020816 Laveste pris $ 0.00372841$ 0.00372841 $ 0.00372841 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +5.71% Prisendring (7D) +9.58% Prisendring (7D) +9.58%

Shield protocol (SHIELD) sanntidsprisen er $0.00459953. I løpet av de siste 24 timene har SHIELD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00430945 og et toppnivå på $ 0.0046086, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIELD er $ 0.04020816, mens den rekordlave prisen er $ 0.00372841.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIELD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +5.71% over 24 timer og +9.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shield protocol (SHIELD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 170.62K$ 170.62K $ 170.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.98K$ 229.98K $ 229.98K Opplagsforsyning 37.09M 37.09M 37.09M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Shield protocol er $ 170.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHIELD er 37.09M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.98K.